Насколько подорожал бензин в Крыму за минувшую неделю

Во всех регионах Крыма за последнюю неделю подорожал бензин Фото: "КП" Архив

На протяжении 11-ти недель подряд на территории все России дорожает бензин. За последнюю неделю цены росли во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири, а на предыдущей – во всех субъектах РФ без исключения.

Как пишет «Интерфакс», в Крыму за последнюю неделю бензин подорожал на 24-26 копеек, в Севастополе – на 5-6 копеек. Практически во всех регионах рост цен не превышал 20 копеек.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 поднялась в РФ на 6 копеек – до 45,85 рублей за литр, Аи-95 – на 7 копеек, до 49,28 рублей за литр.

В среднем по всей стране стоимость на дизтопливо за неделю выросла на 6 копеек и составила 50,6 рублей за литр. С начала текущего года Аи-92 в России в среднем подорожал на 1,8 рублей за литр, Аи-95 – на 1,9 рублей за литр.

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