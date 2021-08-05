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Происшествия5 августа 2021 12:48

Фургон врезался в грузовик на трассе «Таврида» в Крыму

Без помощи медиков не обошлось
Елизавета КВАЧКОВА
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В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РК

В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РК

В районе поселка Зуя на трассе «Таврида» в Крыму столкнулись «ГАЗель» и грузовик «MAN». В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Инцидент произошел вечером 4 августа.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь по автодороге со стороны Белогорска в Зую, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «MAN», – говорится в сообщении.

После ДТП водителю фургона потребовалась медицинская помощь, которую врачи оказали ему на месте аварии. Стражи порядка сейчас выясняют причины происшествия.

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