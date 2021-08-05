Фургон врезался в грузовик на трассе «Таврида» в Крыму

В результате аварии автомобиль получил сильные повреждения. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РК

В районе поселка Зуя на трассе «Таврида» в Крыму столкнулись «ГАЗель» и грузовик «MAN». В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Инцидент произошел вечером 4 августа.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗель», двигаясь по автодороге со стороны Белогорска в Зую, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем «MAN», – говорится в сообщении.

После ДТП водителю фургона потребовалась медицинская помощь, которую врачи оказали ему на месте аварии. Стражи порядка сейчас выясняют причины происшествия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50