Российские туристы выбирают Крым вместо курортов Кубани

Туристы со всей России массово едут в Крым Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Из-за «вакцинных» ограничений, которые обязательны при заселении в отели Краснодарского края, российские туристы массово едут отдыхать в Крым.

Как пишет ForPost, с 1 августа на Кубани вступили в силу нововведения: чтобы остановиться в местах размещения, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. Есть второй вариант – сделать прививку по приезде. Такие ограничения отпугнули большое количество потенциальных отдыхающих, которые решили провести свой отпуск в Крыму.

- В сентябре Краснодарский край будет пустой. Все туристы устремятся в Крым. В связи с этим может подорожать только размещение в мини-отелях и гостевых домах. Здесь все уже будет зависеть от спроса – чем он будет больше, тем выше цены, – цитирует СМИ президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

Эксперт также добавил, что на полуостров ляжет рекордная нагрузка, поэтому не исключены перебои с водой и светом.

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