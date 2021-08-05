Решать «мусорную» проблему в Феодосию отправили главу Совмина

Феодосия и прибрежные поселки утопают в мусоре. Фото: Марина Бондаренко/Вконтакте

Глава Совмина Юрий Гоцанюк прибыл в Феодосию решать проблему с вывозом мусора. Такое поручение ему дал глава Крыма Сергей Аксенов после многочисленных жалоб от жителей города.

- Будут определены причины сложившейся ситуации и приняты меры по устранению выявленных недостатков, - заверил Аксенов.

Утром глава Совмина провел совещание в администрации Феодосии, по итогам которого пообещал найти выход из ситуации.

-В течение дня актуальный для жителей города вопрос будем обсуждать, находить пути решения с ответственными лицами и администрацией. Окончательный вариант решения проблемы будет подготовлен по итогам поездки, - написал Гоцанюк на своей странице в соцсети.

Мусорный коллапс накрыл Феодосию следом за Керчью. Жители жалуются за отсутствие своевременного вывоза мусора и растущие горы отходов. Проблему признал глава администрации города. Сергей Бовтуненко заявил, что проблема возникла по вине подрядчика, компании ООО «УМЭС», которая не справляется с фронтом работ. Переговоры с региональным оператором «Крымэкоресурсы» о выделении дополнительной техники результатов не дали. Власти Феодосии привлекают к работе городские предприятия.

В Керчи мусор по-прежнему вывозят редко. Фото: Алла Коваленко/Вконтакте

Аналогичная проблема уже третий месяц наблюдается в Керчи, где вывозом мусора занимается тот же подрядчик. Для решения проблемы в город также был направлен глава Совмина. Ему удалось организовать уборку пострадавших от июньского потопа улиц, но горы отходов продолжают накапливаться в жилых кварталах и мусоропроводах многоэтажек.

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