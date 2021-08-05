Сель нанес колоссальный ущерб зданию монастыря в Крыму

Обитель сильно пострадала после разгула стихии. Фото: Косьмо-Дамиановский мужской монастырь/monastyr-kid.ru

Храм, часовня, братский корпус, складские помещения и другие постройки на территории Косьмо-Дамиановского мужского монастыря в крымской Алуште повреждены селем, который был спровоцирован мощным ливнем, сообщили на сайте обители.

Природная стихия повредила подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, углем. Также оказалась разрушена вся парковая зона: потоком снесло заборы, лавочки, мосты, зеленые насаждения, даже многовековые деревья.

- Теперь под угрозой разрушения храм и братский корпус, уникальное историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, подаренная графом Воронцовым, внутри которой бьет из-под земли Святой чудодейственный источник, а также особая ценность обители - орех, посаженный руками императора Николая II, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб нанесен на миллионы, а сель все не прекращается. Чтобы устранить последствия непогоды, требуется дополнительная техника, человеческие ресурсы и финансовая поддержка государства. Наместник монастыря обратился за помощью к властям Крыма.

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