В Ялте восстановили затопленный пешеходный переход

Город продолжают восстанавливать. Фото: Янина Павленко / Вконтакте

В Ялте расчистили подземный пешеходный переход, который во время наводнения оказался затоплен и засыпан различным мусором, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, были опасения, что «горбатый» мостик через речку Быструю, между двумя сторонами перехода уже не подлежит восстановлению.

- Визуально невозможно было определить его состояние. После расчистки оказалось, что он уцелел. Обследовали на предмет безопасности – к концу недели поставим ограждение и запустим, – пообещала Павленко.

Сам подземный переход, соединяющий площадь Советскую и улицу Московскую, вычищен, вымыт и высушен. Глава города также отметила, что параллельно ведутся работы в других районах города, пострадавших от стихии.

- Чистим участок от мебельного магазина на речке до Овощного рынка. Работы идут в еще одном пострадавшем от стихии районе – Ломоносова и Бирюкова (об этом было много обращений в соцсетях), до конца недели поставим временные ограждения на автомобильном и пешеходным мостах. На Вергасова и Кривошты начали повторно просушивать подвалы многоквартирных домов, – сообщила глава Ялты.

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