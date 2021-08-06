В Крыму растет популяция смертельно опасных пауков

Нападает каракурт только в случае реальной опасности, чаще кусает руки и ноги Фото: Архив "КП"

За последние десять лет в Крыму заметно увеличилась популяция ядовитых пауков каракуртов, что, возможно, связано с климатическими изменениями.

- Глобальное потепление привело к разбалансировке механизмов, обеспечивающих экологическое равновесие в биосфере. Одно из свидетельств тому – резкий рост численности отдельных видов животных, в данном случае каракуртов, – цитирует ForPost доктора биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени В.И. Вернадского Сергея Иванова.

По его словам, раньше пауки из рода черных вдов в республике встречались редко, однако сейчас за один поход в лес можно встретить шесть-семь особей. Наиболее комфортно насекомые чувствуют себя в степях, на берегах соленых озер и в растительности на пляжах. Учитывая, что численность членистоногих растет, увеличивается ареал их обитания – теперь пауки могут жить и в городской среде: в зарослях, оврагах, мусоре и даже в подъездах.

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