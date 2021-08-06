Пресечена незаконная стройка на территории памятника «Меласский»

Строительство остановлено до получения соответствующего разрешения Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура в суде добилась остановки строительства на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский» в Ялте, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Возведение капитальных объектов осуществлялось на охраняемой территории без разрешительной документации.

- Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием о запрете строительства до получения соответствующего разрешения, – говорится в сообщении.

Требование прокуратуры было удовлетворено Ялтинским городским судом. Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях против АО «Санаторий «Меласс» и его генерального директора. Факт, что стройка ведется незаконно, был установлен еще в апреле. Тогда ведомство распознало в недострое будущий гостиничный корпус.

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