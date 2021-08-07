В Симферополе суд рассмотрит дело об неуплате налогов на 20 миллионов рублей

Госбюджет не дополучил крупную сумму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Прокуратура Киевского района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора организации.

- Подозреваемая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 Уголовного Кодекса РФ - уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

Следователи считают, что с 2015 по 2017 года руководитель вносила в налоговые декларации ложные сведения. Сообщалось об оплате организацией работ по договорам подряда, на деле же ни работ, ни оплаты не было.

В итоге госбюджет не досчитался налоговые платежи на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Киевский районный суд г. Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50