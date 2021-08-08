Где в Симферополе и Севастополе 9 августа отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 августа жители некоторых районов Симферополя и Севастополя испытают временные неудобства из-за перебоев с электроснабжением.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Тополевая, 2-56а (чет), 17, 21-53 (нечет);

ул. Санитарная, 14; ул. Гавена, 1-25 (нечет);

ул. Севастопольская, 88-90/2 (чет);

ул. Соколиная, 2;

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет);

ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1;

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);

ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет);

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет);

ул. Радио, 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 16.30

ул. Хрусталева 15-А,19-А; 31;

пр. Генерала Острякова 50

с 8.00 до 16.00

про. Коробкова 60-А,40-56(чет),60;

ул. Короленко 57;

про. Короленко 2

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Жидилова 18;

ул. Горького 9;

ул. Коли Пищенко 20-А;

ул. Инкерманская 8,12-16(чет);

ул. Тарутинская 51-57(нечет);

ул. Корабельная 25-29(нечет);

ул. Горького 1;

ул. Дзержинского 28;

ул. Рабочая 4;

ул. Карла Либкнехта 20-42(чет),19-35(нечет);

ул. Горького 16;

ул. Перекопская 9;

ул. Розы Люксембург 99;

ул. 5 Бастионная 8-12(чет);

пл. Пирогова 6;

ул. Белкина 11;

пл. Пирогова 6-А,2,8-16(чет);

ул. Льва Толстого 2;

ул. Бакинская 17;

ул. Частника 24;

ул. Керченская 78,59;

ул. Адмирала Октябрьского 14-16(чет),17;

ул. Новороссийская 56;

ул. Керченская 24,28-30(чет);4-А,4-18(чет),3-17(нечет);

ул. Батумская 7-А,7;

ул. Генерала Петрова 5;

ул. Новороссийская 14-16(чет);

ул. Батумская 10-18(чет),19-21(нечет);

ул. Генерала Петрова 17-21(нечет);

ул. Ломоносова 17;

ул. Щербака 24,28-30(чет),11-А,11-27(нечет)

с 7.30 до 16.30

ул. Балаклавская 3;

ул. Гоголя 2;

ул. Шмидта 1,3;

ул. Большая Морская 52;

с. Солнечное - ООО «Качинский+»;

ЗАО С.Перовской 727, 716/1,389/2-к160

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