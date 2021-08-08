Где в Симферополе и Севастополе 9 августа отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 августа жители некоторых районов Симферополя и Севастополя испытают временные неудобства из-за перебоев с электроснабжением.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Тополевая, 2-56а (чет), 17, 21-53 (нечет);
ул. Санитарная, 14; ул. Гавена, 1-25 (нечет);
ул. Севастопольская, 88-90/2 (чет);
ул. Соколиная, 2;
ул. Вишневая, 62-104;
ул. Куйбышева, 157-179 (нечет);
ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1;
ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)
ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет);
ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет);
пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет);
ул. Радио, 12-18 (чет), 11-13 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.30 до 16.30
ул. Хрусталева 15-А,19-А; 31;
пр. Генерала Острякова 50
с 8.00 до 16.00
про. Коробкова 60-А,40-56(чет),60;
ул. Короленко 57;
про. Короленко 2
с 8.00 до 17.00
ул. Генерала Жидилова 18;
ул. Горького 9;
ул. Коли Пищенко 20-А;
ул. Инкерманская 8,12-16(чет);
ул. Тарутинская 51-57(нечет);
ул. Корабельная 25-29(нечет);
ул. Горького 1;
ул. Дзержинского 28;
ул. Рабочая 4;
ул. Карла Либкнехта 20-42(чет),19-35(нечет);
ул. Горького 16;
ул. Перекопская 9;
ул. Розы Люксембург 99;
ул. 5 Бастионная 8-12(чет);
пл. Пирогова 6;
ул. Белкина 11;
пл. Пирогова 6-А,2,8-16(чет);
ул. Льва Толстого 2;
ул. Бакинская 17;
ул. Частника 24;
ул. Керченская 78,59;
ул. Адмирала Октябрьского 14-16(чет),17;
ул. Новороссийская 56;
ул. Керченская 24,28-30(чет);4-А,4-18(чет),3-17(нечет);
ул. Батумская 7-А,7;
ул. Генерала Петрова 5;
ул. Новороссийская 14-16(чет);
ул. Батумская 10-18(чет),19-21(нечет);
ул. Генерала Петрова 17-21(нечет);
ул. Ломоносова 17;
ул. Щербака 24,28-30(чет),11-А,11-27(нечет)
с 7.30 до 16.30
ул. Балаклавская 3;
ул. Гоголя 2;
ул. Шмидта 1,3;
ул. Большая Морская 52;
с. Солнечное - ООО «Качинский+»;
ЗАО С.Перовской 727, 716/1,389/2-к160
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