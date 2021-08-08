Над Крымом пройдет звездный дождь

Над Крымом скоро можно будет наблюдать звездный дождь Фото: "КП" Архив

В августе над Крымом можно будет наблюдать за метеорным потоком Персеиды. Он будет длиться около трех недель и достигнет своего максимума в ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 августа.

- В это время в зависимости от удачи и выбранного места, можно увидеть до 100 метеоров в час, – цитирует ForPost руководителя московского астрономического клуба, научного руководителя астрономических программ «Астрономия в Крыму» Андрея Остапенко.

Наблюдать за звездопадом лучше всего на местности с открытым горизонтом подальше от городской засветки. Также следует избегать гаджетов и фонариков, чтобы глаза могли привыкнуть к полной темноте. Следует помнить, что метеоров становится больше под утро.

- Еще одно важное и интересное наблюдение – Персеиды летают парами. Поэтому если увидите один яркий метеор, то есть вероятность, что где-то рядом пролетит второй, – приводит СМИ слова ученого.

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