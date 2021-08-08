Севастопольская винодельня первой в стране подала заявку на статус органической

Виноделы Севастополя планируют производить органическое вино Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Севастопольское предприятие стало первым в России, подавшим заявку на регистрацию виноградников и винодельни как соответствующих требованиям органического производства. Сейчас приглашенные эксперты проводят оценку.

- С 1 января 2021 года есть технический комитет по органическому производству, который возглавляет Роскачество, этот комитет выдает сертификаты на органическую продукцию - визуально это выглядит как значок в форме зеленого листика на упаковке продукции. В Севастополе сейчас начала работу отдельная комиссия, которая оценивает на получение сертификата органической продукции как производства, так и самого виноградника. Работа займет месяц-полтора, – цитирует ТАСС директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олесю Буняеву.

Она добавила, что в РФ не признается международный знак органического производства. Однако сейчас у производителей есть возможность получить сертификат по российским правилам. Для этого нужно доказать комиссии качество продукции и пройти лабораторные пробы в нескольких учреждениях из состава комиссии, которые подтвердят, что не используются химические препараты.

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