Часть Крыма до конца дня осталась без воды 8 августа

Воды по указанным адресам не будет до конца дня Фото: Анна КИРИЕНКО

В некоторых населенных пунктах Крыма временно нет воды 8 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

В Джанкое до 00.00 водоснабжение ограничено на улице Промышленная.

В Керчи краны будут сухими до 00.00 на улице Кавказская 19, 21, улице Дейкало 4, улице Сакко 12, 14, 16, улице Радио, 22, 24.

В Судаке до 00.00 водоснабжение ограничено на Феодосийском шоссе (частично), на улице Заводская.

В Симферополе воды не будет до 00.00 на улице Генерала Родионова, на улице З.Рухадзе (Частично), на улице Молдавской, улице Туристов, переулке Альпинистов, а на также на прилегающих улицах и переулках.

В Красногвардейском районе до 00.00 не будет воды в селе Мускатное.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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