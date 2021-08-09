Высиживают яйца на козырьках подъездов: Дикие утки обживают Севастополь

Кряква с выводком птенцов. Фото: Виталий Гирагосов/VK

Севастополь, как оказалось, по душе не только отдыхающим, но и не совсем типичным для приморского города водоплавающим.

Дикие утки начали активно обживать окрестности Севастополя, где пологие берега и есть заросли тростника. Мало того птиц уже можно увидеть и в центре города-героя!

Утки обживают Арт-бухту в Севастополе. Фото: Виталий Гирагосов

- Кряквы осваивают и типично городские бухты с большими глубинами и бетонными набережными, - рассказал Виталий Гирагосов, научный сотрудник кандидат биологических наук «Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН».

Но где здесь найти укромное место для насиживания кладки яиц, которое длится четыре недели?!

- Кряквы изобретательны: могут устраивать гнезда в нишах причальных стенок или прибрежных сооружений, на козырьках подъездов, на чердаках или плоских крышах многоэтажек, - объяснил ученый, отметив, что часто гнездо расположено на прилично расстоянии от воды.

Утята, вылупившись на божий свет и чуть окрепнув, следуя примеру матери, бесстрашно прыгают вниз, чтобы попасть в родную среду обитания - воду.

Мама с малышами. Фото: Виталий Гирагосов/VK

- В бухте малыши быстро учатся лавировать между катерами, питаться упавшими на воду насекомыми, всякой морской живностью, осевшей на стенках набережной, ну и булочками – презентами от туристов, - рассказал Виталий Гирагосов.

Ученый объяснил КП-Крым, что нет ничего сверхъестественного, в том что утки постепенно «оккупируют» Севастополь:

- Крякве свойственна склонность к образованию городских оседлых популяций, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине и других городах. Причерноморские города кряква оставила «на десерт» - все-таки она предпочитает пресные водоемы.

Семейная пара уток. Фото: Виталий Гирагосов/VK

КСТАТИ

Кряква - птица из семейства утиных, отряда гусеобразных. Наиболее известная и распространенная дикая утка.

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