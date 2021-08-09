Министр экологии и природных ресурсов Крыма ушел в отставку

Чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Фото: пресс-служба Минприроды РК

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Нараев подал в отставку, сообщили в пресс-службе главы РК.

Решение об увольнении принято после деловой встречи чиновника с главой республики Сергеем Аксеновым.

- Провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым – главным государственным инспектором Республики Крым Геннадием Павловичем Нараевым. По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, – цитирует пресс-служба главу Крыма.

Геннадий Нараев занимал должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым с апреля 2014 года.

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