Глава Росавиации посетил с рабочим визитом аэропорт в Симферополе

Александр Нерадько посетил аэродром Бельбек и международный аэропорт «Симферополь» с рабочим визитом. Фото: пресс-служба Министерства транспорта РФ

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько в минувшую пятницу посетил аэродром Бельбек и международный аэропорт «Симферополь» с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

На аэродроме Бельбек глава Росавиации ознакомился с ходом строительства командно-диспетчерского пункта и других объектов программы технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением полетов и электросвязи.

Посетив воздушную гавань Симферополя, он проинспектировал ход строительства нового командно-диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1) и готовые места стоянок для воздушных судов.

На совещаниях, которые провели по итогам рабочих визитов Александр Нерадько, подняли вопросы строительства ИВПП-1, магистральной рулежной дорожки, нового командно-диспетчерского пункта, спасательной станции и периметрового ограждения в Симферополе. В Севастополе сейчас рассматривается вопрос развития гражданского сектора аэропорта Бельбек, а также вопрос сертификации аэродрома по нормам гражданской авиации.

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