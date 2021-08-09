Симферополь и Севастополь 10 августа частично останется без электричества

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Сталинграда, 39, 35а;

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская, 40-62 (чет), 142-164 (чет), 69/155, 80/1;

ул. Стрелковая, 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной, 28-34 (чет)

ул. Шалфейная, 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио, 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 7.30 до 16.30

с. Солнечное - ООО «Качинский+»;

ЗАО С.Перовской 727, 716/1,389/2-к160

ул. Волнистая 8,10,14;

пр. Октябрьской Революции 89,91,93;

ул. Степаняна 1,5,7/1;

ЗАО С.Перовской пай.168, кад.1824, кад.1952, кад.2095, кад.1988., кад.1949;

п. Любимовка: ул. Батарейная 12,14,7/34,7/28,7/29,7/31,7/45,7/46,7/13,7/17,7/12,7/25, 7/25-А,7/1; ул. Фермерская 2,4,6,1,3,5,5-А

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