В Алуште остаются в силе ночные графики подачи воды

Алушта продолжает экономить воду. Фото: Архив КП

Несмотря на обильные дожди, в Алуште сохраняются ночные графики водоснабжения. Последовавшая за ливнями сухая и жаркая погода не позволила курорту уйти от ночной экономии. Сейчас вода в городе подается с 6.00 до 23.00. При этом объем Изобильненского водохранилища, которое питает город, едва достигает показателей августа прошлого года.

- По данным Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма», на 9 августа объем Изобильненского водохранилища составляет 6 млн 180 тыс. куб. метров воды. На эту же дату 2020 года было 6 млн 239 тысяч. Четыре дня назад прошли ливневые дожди, поэтому притоки почти воды составили 25 тыс. кубов, при суточном потреблении 20 тыс. кубов. Ночная экономия однозначно дает положительный результат. Немного упала полноводность водопада Джур-Джур (это один из основных источников водоснабжения восточной части Алуштинского региона) с 9 тысяч кубов до 7,5 тысяч. Но прогнозируется, что прошедшие дожди снова увеличат полноводность, - сообщили КП-Крым в администрации Алушты.

На бесперебойное водоснабжение в дневное время Алушта перешла в начале июля после сильнейших ливней, которые обрушились на Крым. Дожди наполнили питающие город Изобильненское и Кутузовское водохранилища, а также водопад Джур-Джур. Власти города рассчитывали отменить и ночные графики подачи воды.

Перед сезоном дождей ситуация с водоснабжением в городе, как и в целом по Крыму, оставалась достаточно сложной. Вода в жилые дома подавалась пять часов в сутки.

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