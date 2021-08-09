На ремонт двух улиц в Симферополе потратят 52 миллиона рублей

В Симферополе отремонтируют еще две улицы. Фото: пресс-служба местной администрации

Крымские Власти заключили контракт с компанией «ВАД» на ремонт еще двух улиц в Симферополе. Стоимость работ составит 52,9 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

За 27 миллионов рублей «ВАД» приведет в надлежащий вид улицу Очаковскую в крымской столице. Ремонт предстоит выполнить почти на 700 метрах: подрядчику необходимо снять старый слой асфальтобетона и уложить два новых, заменить бордюры, обустроить тротуары и съезды, укрепить обочины, отремонтировать люки и обустроить зеленые зоны.

Еще почти 30 миллионов рублей уйдет на ремонт улицы Соколиной. Протяженность участка дороги, который будут чинить, – 829 метров.

Уточняется, что все работы планируют завершить к 1 декабря.

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