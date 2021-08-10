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Общество10 августа 2021 9:30

Некоторые города Крыма 10 августа частично остались без воды

Проводятся технические работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Алушты, Керчи и Симферополя 10 августа нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Алуште до 16.00 краны будут сухими по адресам: улица Судакская, улица Красноармейская, улица Ленина, улица Перекопская, улица Таврическая (частный сектор), улица Пионерская (частный сектор), улица Платановая, улица Кипарисная, улица Пограничная, улица Лесная, улица Коллективная; также водоснабжение ограничено по следующим переулкам: Пищевой, Коллективный, Овражный, Иванова, Перекопский, Ревкомовский;

В Керчи воды не будет с 10.00 до 17.00 на переулке Аджимушкай.

В Симферополе краны будут сухими до 17.00 по адресам: улица Козлова, Караимская, Субхи, Футболистов, Тарвацкого, а также на прилегающих улицах и переулках. Кроме того, до 00.00 воды не будет по адресам: улица Ростовская, улица Никанорова, улица Киевская, 139-173, котельная на улице Стрелковая 91А.

Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

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