В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму Фото: Архив "КП"

В Крыму на 9, 10 и 11 августа объявлено штормовое предупреждение сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК. В ближайшие дни на полуострове ожидаются сильные дожди с крупным градом и шквалом до 20-25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в связи с ухудшением погодных условий в регионе возможны чрезвычайные ситуации, связанные с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также не исключены нарушения транспортного сообщения и гибель сельскохозяйственных растений.

Гостям и жителям Крымского полуострова следует воздержаться от походов в горы, лес и к морю.

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