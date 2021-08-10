На проект капремонта дороги на выезде из Симферополя к «Тавриде» потратят 25 миллионов рублей

Проект капремонта должны завершить до конца текущего года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

До конца 2021 года должен быть разработан проект капитального ремонта дороги – подъезда к Симферополю от трассы «Таврида». Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Общая цена контракта – 25 миллионов рублей. Речь идет об участке проспекта Победы в Симферополе.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОДОРПРОЕКТ» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения подъезд к городу Симферополю от а/д Таврида, – говорится в тексте документа.

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