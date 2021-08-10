В Алуште и Симферополе появятся новые водохранилища

В Крыму построят два новых водохранилища Фото: Виталий ПАРУБОВ

Новые водохранилища объемом 8 и 15 миллионов кубометров построят в Алуште и Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас ведется технико-экономическое обоснование по строительству объектов.

- Ситуация с водоснабжением в принципе стабилизировалась. При этом те мероприятия, которые намечены с федеральным центром – это, в том числе, строительство водохранилищ накопительных в Алуште объемом 8 миллионов кубометров и в Симферополе около 15 миллионов кубометров – продолжают реализовываться, – сообщил Аксенов.

Он также добавил, что в Ялте появится опреснительная установка, так как в курортной столице полуострова нет дополнительных источников воды.

- Будем смотреть, как развивается динамика по Симферополю, что будет с качеством воды под Азовским морем, от этого будут зависеть технические решения, которые будут приняты, – заключил глава республики.

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