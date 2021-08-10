В Старом Крыму временно заморозили разработку карьера

Работы карьера в Старом Крыму приостановили по многочисленным просьбам местных жителей. Фото: пресс-служба Минприроды РК

Работы карьера в городе Старый Крым временно приостановлены. Такое решение было принято на совещании под председательством заместителя председателя Совета министров Крыма Андрея Рюмшина, сообщили в пресс-службе Минприроды РК, пишет КИА.

Деятельность по добыче и переработке прекращена 9 августа после многочисленных обращений местных жителей, которые жаловались на шум и пыль. Работу возобновят после мероприятий, которые сделают жизнь населения, проживающего вблизи предприятия, более комфортной.

- Необходимо перенести дробильно-сортировочный комплекс переработки известняков, организовать новую схему движения грузовых транспортных средств, уменьшить массу взрывчатого вещества в 2 раза и оформить все необходимые разрешительные документы, – цитирует СМИ пресс-службу Минприроды.

Теперь госинспекторы Минприроды РК каждый день будут проводить контрольно-надзорные мероприятия на территории карьера.

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