В Армянске задержаны два члена экстремистской организации

Членам экстремистской организации грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Двух нарушителей задержали в Армянске в разных помещениях, где они проводили собрания, выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов.

- В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет, – говорится в сообщении.

Стражи порядка провели обыск в местах проживания задержанных, в результате изъяли средства связи, электронные носители и компьютеры, а также экстремистскую литературу и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Нарушители могут сесть в тюрьму от шести до десяти лет.

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