В Армянске задержаны два члена экстремистской организации

Членам экстремистской организации грозит тюремный срок
Фото: Архив "КП"
Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.
Двух нарушителей задержали в Армянске в разных помещениях, где они проводили собрания, выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов.
- В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети Интернет, – говорится в сообщении.
Стражи порядка провели обыск в местах проживания задержанных, в результате изъяли средства связи, электронные носители и компьютеры, а также экстремистскую литературу и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Нарушители могут сесть в тюрьму от шести до десяти лет.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50