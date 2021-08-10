В Севастополе женщина разнесла мясорубкой мешавшую ей машину

Нарушительницу задержали, ей грозит 2 года тюрьмы Фото: Архив "КП"

В Севастополе стражи порядка задержали местную жительницу, которая умышленно повредила чужой автомобиль, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Нарушительнице не понравилось, что 52-летний автолюбитель припарковал свой транспорт рядом с ее участком. Избавиться от нежелательного соседа женщина решила самостоятельно. Получив отказ на просьбу убрать машину, задержанная вооружилась мясорубкой и разбила все стекла на «ВАЗ-21043».

Потерпевший заявил об инциденте в полицию. Нанесенный ущерб оценен в 8 тысяч рублей. Против 53-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ей грозит 2 года тюрьмы.

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