Симферополец похитил крышки канализационных люков на 17 тысяч рублей

Нарушителя поймали, ему грозит тюрьма
Фото: Архив "КП"
В полицию Симферополя поступило заявление от местного ресурсоснабжающего предприятия: неизвестный украл три крышки от водопроводных и канализационных люков на улице Ракетной в крымской столице. Ущерб составил 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Стражи порядка задержали ранее судимого 22-летнего местного жителя. Парень признался, что похищенные крышки люков он сбыл на одном из рынков города, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Нарушитель может сесть в тюрьму на два года. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению других преступлений.
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