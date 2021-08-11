В Крыму низкий уровень коллективного иммунитета от COVID-19

В Крыму не удастся снять коронавирусные ограничения к осени Фото: Виталий ПАРУБОВ

К осени на территории Республики Крым не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для ослабления противоковидных мер, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по предотвращению распространения COVID-19.

По ее словам, на этой неделей количество людей, сделавших прививку от коронавируса, значительно снизилось.

- Это не позволяет говорить о том, что к сентябрю мы сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий, – сообщила руководитель ведомства.

Она также отметила, что на территории Крыма фиксируют инфицированных COVID-19, которые уже делали прививку от ковида.

- Да, привитые болеют, но надо отметить, что более чем из 450 тысяч привитых заболело менее 0,2%. Это показатель эффективности иммунизации, – уточнила она.

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