Погода в Крыму на 12 августа: дожди, грозы и тепло до +28

Четверг подарит полуострову очередную порцию влаги. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 августа на Крымском полуострове, как и накануне, гостят штормовое предупреждение, дожди, грозы и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь, гроза. Скорость северного ветра до 15 м/с. Днем столбик термометра покажет +26…28°.

Воздух в красавице Ялте, как считает gismeteo.ru, прогреется до +24…27°, скорость северного ветра достигнет 17 м/с. Дождь, гроза.

В Евпатории днем +24…28°, по улицам курорта разгуливает северный ветер до 7-13 м/с. Гроза и дождь.

В Керчи не очень жарко, до + 24°. Скорость северо-восточного ветра до 7 м/с. Ливень, гроза.

Температура воды в Черном море +25…27°.

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