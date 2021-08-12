Погода в Крыму на 12 августа: дожди, грозы и тепло до +28

Четверг подарит полуострову очередную порцию влаги.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 августа на Крымском полуострове, как и накануне, гостят штормовое предупреждение, дожди, грозы и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-западный до 13 м/с. Температура днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно. Дождь, гроза. Скорость северного ветра до 15 м/с. Днем столбик термометра покажет +26…28°.
Воздух в красавице Ялте, как считает gismeteo.ru, прогреется до +24…27°, скорость северного ветра достигнет 17 м/с. Дождь, гроза.
В Евпатории днем +24…28°, по улицам курорта разгуливает северный ветер до 7-13 м/с. Гроза и дождь.
В Керчи не очень жарко, до + 24°. Скорость северо-восточного ветра до 7 м/с. Ливень, гроза.
Температура воды в Черном море +25…27°.
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