К строительству яхтенной марины в Балаклаве приступят после турсезона

Проект яхтенной марины в Балаклаве разработан АО «Стройгазмонтаж» Фото: Анна КИРИЕНКО

Работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся по окончании туристического сезона в Крыму, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Планы о начале работ относительно объекта озвучивались еще в феврале 2018 года на инвестфоруме в Сочи.

- По яхтенной марине в Балаклаве – особый проект, вышли из Главгосэкспертизы в этом году, начинаем ее делать. Контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем, – сообщил Развожаев.

Напомним, ранее в правительстве Севастополя отмечали, что на реализацию проекта развития Балаклавской бухты как международного центра туризма с яхтенной мариной требуется порядка 20 миллиардов рублей. В мае 2021 года Главгосэкспертиза одобрила проект марины и реконструкции двух набережных в Балаклаве.

Президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному Собранию отметил, что яхтенный курорт в Балаклаве станет одним из пилотных проектов программы льготных кредитов для туристической отрасли.

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