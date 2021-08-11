Электричка Феодосия – Симферополь начнет ходить по новому расписанию

Пригородный поезда № 7114/7113 Феодосия – Симферополь с 19 августа начнет ходить по новому расписанию. Фото: Южная пригородная пассажирская компания

С 19 августа меняется расписание движения пригородного поезда Феодосия – Симферополь, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. Изменения связаны с проведением путеводных работ на станции Урожайная.

- Согласно новому расписанию движения пригородного поезда № 7114/7113 Феодосия – Симферополь с 19 августа прибытие будет осуществляться в 22.00 (позже на 25 минут), – говорится в сообщении.

С изменениями можно ознакомиться на сайте компании, в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички», а также на информационных стендах пригородных касс.

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