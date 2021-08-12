«Дыхание перехватывает от восхищения»: 7 фото Крыма на рассвете в августе

Рассвет. Фото: Алекс Кедми/VK

Рождение нового дня – это всегда чудо, особенно если встречать рассвет на Южном берегу Крыма. Август - это самое подходящее для такого занятия время, ведь южные ночи очень теплые, можно даже не брать с собой толстовку или куртку.

В предрассветные часы небо хмурое. Фото: Алекс Кедми/VK

Ощутить всю прелесть восхода у подножия легендарной горы Аю-Даг позволяют снимки талантливого молодого фотографа Алекса Кедми, которые появились в соцсети.

Солнце поднимается из-за Медведь-горы. Фото: Алекс Кедми/VK

Гора, которую любители сверхъестественного считают местом силы и базой инопланетян, выглядят великолепно!

Рано утром на пляже никого нет. Фото: Алекс Кедми/VK

Пляж еще совсем пустой - отдыхающие досматривают свои лучшие сны, которые могут присниться только на полуострове.

Гурзуф еще спит. Фото: Алекс Кедми/VK

Дремлет и сам курортный поселок, набирается сил перед новым трудовым днем. Ведь на ЮБК, как известно летний день год кормит.

Растения ждут солнечных лучей. Фото: Алекс Кедми/VK

Цветы же бодрствуют, век их недолог, вот и спешат насладится каждых мгновением.

Пернатые просыпаются рано. Фото: Алекс Кедми/VK

Компанию растениям составляют птицы, которые ищут чем бы поживиться: ранняя птичка клювик прочищает, поздняя глаза продирает.

Поклонники творчества фотохудожника выразили свои впечатления, оставляя эмоциональные комментарии: «Дыхание перехватывает от восхищения»; «Алекс, ваши работы дарят внутреннее тепло, спокойствие и счастье!»; «Чудный рассвет! Вдохновляет, бодрит, поднимает настроение!»; «Кажется, что даже ощущается запах ленкоранской акации».

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