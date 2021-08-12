В Симферополе планируют расширить зооуголок Детского парка

Фото: Парки Столицы Симферополь / Facebook

В Симферополе планируют провести реконструкцию зооуголка. Сейчас территория, на которой находятся животные, недостаточно комфортна для их пребывания.

- Проработали возможность увеличения площади и проведения капитального ремонта существующего зооуголка в Детском парке. С учетом ограничений по расположению таких объектов вблизи жилых домов, работы по проведению реконструкции не представляются возможными на существующем участке, - рассказал заместитель главы администрации крымской столицы Ислям Усеинов.

По его словам, нынешняя территория Детского парка недостаточно велика, поэтому власти будут выбирать новую территорию для полноценного размещения зоопарка.

Также Ислям Усеинов уточнил, что «необходимо расширить территорию зооуголка, увеличить площадь вольеров для комфортного нахождения в них животных» в соответствии с постановлением правительства РФ об улучшении условий содержания животных.

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