Сегодня состоится прямая линия с главой Крыма Сергеем Аксеновым

Прямая линия с участием главы Крыма начнется сегодня в 14.00. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Сегодня, 12 августа, состоится «Прямая линия», в ходе которой глава Крыма Сергей Аксенов ответит на вопросы, интересующие местных жителей.

Онлайн трансляцию, которая стартует в 14.00, в эфире и на сайтах будут вести телеканал «Крым 24», «Радио Крым», Центр управления регионом РК - в социальных сетях: ВК, ОК.

Также трансляция будет доступна и на личных страницах Сергея Аксенова в «ВКонтакте» и «Facebooк».

К настоящему моменту Центр управления регионом РК обработал 3777 сообщений, которые поступили за последние 15 дней. Из них 1384 обращения поступили по телефону, 905 - через WhatsApp, 775 - Viber, 300 - на электронную почту, 264 - Telegram, 149 - в соцсетях.

У граждан и сейчас есть возможность отправить свои вопросы. Учитывая, что «Прямая линия» будет проходить в мультимедийном формате, предусмотрено несколько способов обращения: видео (записанное в горизонтальном формате), голосовое или текстовое сообщение, а также телефонный звонок.

Отправить обращение можно по номеру +7 (978) 639-90-81 в мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Также вопрос можно оставить в чат боте Telegram: t.me/Vopros_glaveRK_bot или отправить сообщение на электронный адрес: cur82@yandex.ru

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