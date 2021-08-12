В Ялте на улице Вергасова снесут два аварийных дома

Дома стоят около русла реки. Фото: Янина Павленко / Facebook

В Ялте на улице Вергасова снесут два дома, которые пострадали во время потопа 18 июня и были признаны аварийными.

- Я напомню, на этой улице у нас серьезно пострадали два дома – 10 и 12, в общей сложности 18 квартир. Они признанными аварийными, подлежащими расселению. Решение по ним принято, благодарю главу республики и правительство РФ, - написала глава администрации города Янина Павленко на своей странице на Facebook.

По ее словам, аварийные здания, которые чудом «выросли» впритык к руслу реки, будут снесены.

По словам главы администрации города, расселить ялтинцев, которые остались без жилья, планируется до конца года.

Янина Павленко также сообщила, что планируется выкупить квартиры, с учетом рыночной стоимости земли и строений, с дополнительной выплатой расходов на аренду жилья за 4 месяца (на время поиска недвижимости взамен). Также жильцам покроют расходы на переезд.

- Все необходимые нормативно-правовые акты приняты, квартирография подготовлена – сформированы учетные дела на каждую квартиру. На этой неделе документы уже отправили в минЖКХ, – уточнила градоначальник.

Напомним, в Ялте в конце июня были признаны аварийными частные и многоквартирные дома, наиболее пострадавшие от потопа.

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