В Крыму на трассе «Таврида» ограничено движение из-за подтопления

Часть трассы "Таврида" временно недоступна для проезда Фото: Анна КИРИЕНКО

Движение по трассе «Таврида» в Ленинском районе Крыма временно ограничено из-за подтопления. Для автотранспорта организован проезд другим маршрутом, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

- Сегодня, 12 августа, в 10.00 на участке трассы «Таврида» в Ленинском районе (километр 54 – километр 55) движение временно переориентировано по направлению села Ленино – села Ильичево. Причина: подтопления, вызванные обильными осадками, – говорится в сообщении.

Альтернативный маршрут предполагает, что в районе 54 километра – это развязка у поселка Красногорка – транспорт съезжает с «Тавриды», обратно попадет в районе 64 километра – около села Луговое.

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