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Общество12 августа 2021 12:19

Из-за ливня на востоке Крыма подтопило несколько домов

На место выехали сотрудники МЧС
Елизавета КВАЧКОВА
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Количество подтопленных домовладений сейчас устанавливается

Количество подтопленных домовладений сейчас устанавливается

Фото: Архив "КП"

Обильные осадки в Крыму стали причиной новых подтоплений в регионе. Так, затоплены оказались несколько домовладений в селе Красногорка Ленинского района, сообщили в МЧС Республики Крым. Сообщение о произошедшем на ЕДДС Ленинского района поступило сегодня в 09.16 утра.

- На место происшествия направлена оперативная группа. Количество подтопленных домовладений уточняется, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, «Крым-Спаса» и госпредприятия «Вода Крыма». Также на проблемный участок отправился глава МЧС республики Сергей Садаклиев.

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