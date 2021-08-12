В Ялте приготовили мешки с песком на случай потопа

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте начали снова готовиться к проливным дождям. 12 августа прошло заседание комиссии по ЧС, на котором обсудили план действий при ухудшении погоды.

- Мешки с песком на случай возможных подтоплений нужно немедленно отвезти в наиболее «узкие» места в городе и в поселках, особенно в Кореиз, Алупку, Краснокаменку и другие, чтобы в случае ухудшения погоды можно было оперативно действовать на местах. Надеюсь, такого потопа, как 18 июня не случится, но нужно быть готовыми ко всему – заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, уже проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы в руслах рек. Кроме того, прошла их расчистка. На следующей неделе власти города ожидают поступление средств из федерального бюджета, чтобы продолжить ликвидацию последствий июньского потопа.

Янина Павленко отметила, что русло реки в районе кооператива «Хуторок» вернут туда, где оно находилось до потопа.

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