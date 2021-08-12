Синоптики предупредили о «библейском потопе» в Керчи 13 августа

Пик ливней в Керчи придется на 13 августа Фото: Архив "КП"

В восточной части Крыма 12 августа с 21.00 вечера начнутся сильные дожди с грозами и градом.

- «Библейский потоп» надвигается на восток Крыма. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков, или 343% от месячной нормы для августа. Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 миллиметров, – цитирует ТАСС ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Он также предупредил, что в этот период над морем могут формироваться смерчи. Пик ливней в Керчи придется на 13 августа с 09.00 до 15.00. Причиной непогоды является образование мезоциклона.

- Небольшой, компактный, но очень глубокий и активный. Мезоциклоны образуются, когда сильные изменения скорости и направления ветра с высотой заставляют части нижней атмосферы вращаться в невидимых трубчатых валах, – приводит издание слова метеоролога.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50