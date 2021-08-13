В Симферополе преподавателя вуза уличили во взятке в 200 тысяч рублей

Преподавателя вуза крымской столицы поймали на крупной взятке Фото: Архив "КП"

Преподавателя одного из вузов Симферополя поймали на крупной взятке. Мужчина ввел в заблуждение местную жительницу тем, что может помочь ей с поступлением на определенный факультет для получения ученой степени магистра без сдачи экзаменов.

Как пишет КИА, нарушитель заверил, что готов выступить посредником в передаче взятки вышестоящему руководящему сотруднику учебного заведения. В результате девушка отдала ему 200 тысяч рублей.

- Накануне мужчина был задержан сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. В ходе обыска у него по месту жительства были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от студентки, – цитирует СМИ пресс-службу по РК и городу Севастополю.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Возможно, что от действий нарушителя пострадали и другие лица. Расследование уголовного дела продолжается.

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