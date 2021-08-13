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Общество13 августа 2021 11:29

Севастопольцы могут бесплатно обучиться ремеслу реставраторов

Курсы доступны для граждан от 18 до 35 лет
Елизавета КВАЧКОВА
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«Школа волонтеров наследия» планирует подготовить 30 человек

«Школа волонтеров наследия» планирует подготовить 30 человек

Фото: Архив "КП"

У жителей Севастополя появилась возможность пройти бесплатно курсы реставраторов. Занятия будут организованы на базе музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщили в пресс-службе учреждения.

Обучение рассчитано на граждан от 18 до 35 лет, участие смогут принять 30 человек. Смена стартует 6 сентября, и продлиться 20 дней. В конце обучения будет сформирован волонтерский корпус, члены которого смогут участвовать в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия.

Программа включает курс лекций по реставрации каменного и деревянного зодчества, а также лекции направленные на изучение законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. После усвоения теоретического материала учащиеся преступят к практическим мероприятиям: добровольцев обучат профилактической очистке памятника, восстановлению различных фигур и предметов мебели.

- По окончанию сессии студентам будут выданы сертификаты, которые дадут им возможность в дальнейшем, под присмотром профессиональных реставраторов и сотрудников музея, работать на объектах культурного наследия, участвовать в археологических проектах, и после получения базового образования по специальности получить дополнительную квалификацию реставратора, – говорится в сообщении.

Записаться на курс можно по ссылке.

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