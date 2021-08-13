В Судаке два ресторана закрыли за несоблюдение ковидных ограничений

Кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик» в Судаке закрыли за несоблюдение противоковидных мер Фото: Архив "КП"

Два заведения общественного питания в Судаке закрыли за нарушения ковидных ограничений, сообщили в пресс-службе минэкономразвития РК. Согласно решению суда, предприятия не смогут принимать посетителей 80 суток.

- По итогам проверки постановлением судьи об административном приостановлении деятельности были закрыты следующие предприятия: кафе «Достлукъ» и кафе «Шашлычный дворик», – говорится в сообщении.

Оба предприятия неоднократно нарушали запрет на работу ночью, не следовали требованиям Роспотребнадзора. В заведениях не было бесконтактных термометров и рециркуляторов, журналы термометрии велись беспорядочно, не соблюдался масочный режим и социальная дистанция.

Ранее в министерстве заявляли, что в Крыму за несоблюдение противоковидных ограничений 68 предприятий попали в «черный список». Кроме того, что в них приостановлена работа, применяются и дополнительные меры воздействия, например, непродление договоров аренды. Однако на территории республики есть 77 предприятий, в которых вакцинировали всех сотрудников и предоставили доступ к камерам видеонаблюдения для контроля за соблюдением ограничений. В таких заведениях работа официально разрешена.

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