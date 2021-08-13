В Крыму планируют привести в норму все муниципальные дороги

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Крым развивается быстрыми темпами, и эту динамику важно сохранить. Такое мнение выразил депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов в ходе пресс-конференции.

- Основные положения программы уже формируются - капитальный ремонт всех школ, строительство новых образовательный учреждений, газификация всех населенных пунктов и решение водной проблемы. Конечно же, дороги. Предусматривается много решений в сфере комфортной среды для жителей, - заявил Леонид Бабашов.

По его словам, полуостров лидирует по ремонту и строительству дорог. Новые дороги появились в Раздольненском и Сакском районах.

- В планах - новая дорога на Евпаторию в объезд Сак, две новые северные хорды - на Джанкой и Красноперекопск. И, самое главное, пришло время привести все муниципальные дороги в нормативное состояние. Это сверхзадача. Но есть понимание и главное финансирование для ее решения. Если сравнивать - финансирование в среднем увеличено в 10 раз, - отметил депутат.

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