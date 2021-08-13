В больницы Крыма поступило более тысячи доз антиковидной плазмы из «Центра крови»

У пациентов, получивших донорскую плазму, заметно улучшилось состояние Фото: Архив "КП"

«Центр крови» выдал медицинским учреждениям Крыма около тысячи доз антиковидной плазмы. Материал, который собирали с 2020 года, сдавали люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме.

- Мы начали обследовать на антитела к коронавирусу всех доноров, которые к нам приходят с ноября 2020 года. Мы их стали активно привлекать к сдаче плазмы. Таких людей достаточно много. Сейчас мы ведем работу, направленную на регулярное донорство именно этих доноров, – сообщила завотделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

Уточняется, что у 80% пациентов, получивших донорскую плазму, зафиксировано улучшение состояния. Заметно снижается показатель воспаления, однако применение плазмы, к сожалению, не влияет на уровень насыщения крови кислородом.

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