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Общество13 августа 2021 15:50

В Севастополе картины Айвазовского спасают от жары кондиционером

Крымчане усомнились в законности установленной техники на фасаде исторического здания
Елизавета КВАЧКОВА
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На фасаде здания, которое является объектом культурного наследия, появилась техника. Фото: ForPost

На фасаде здания, которое является объектом культурного наследия, появилась техника. Фото: ForPost

В выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника проводят ремонтные работы без проекта и без согласования с Севнаследием.

Как пишет ForPost, на изменения в облике объекта культурного наследия обратили внимание местные жители. Они поделились фотографиями и записью, где видно кондиционер или сплит-систему, затрагивающую фасад здания.

- Противоаварийные работы по техническому обслуживанию и оптимизации системы вентиляции в здании экспозиции картин выдающегося мариниста флота Ивана Константиновича Айвазовского выполнялись организацией, имеющей лицензию на выполнение работ на объектах культурного наследия, – цитирует СМИ заместителя директора-музея Александру Ильину.

По ее словам, цель таких мер – обезопасить картины великого художника от жары в экспозиционном зале. Подрядная организация подтвердила отсутствие необходимости согласовывать работы с органами охраны. Однако на вопрос, какая конкретно лицензированная организация ведет работы, СМИ ответ не получило.

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На фасаде выставочного центра Севастопольского военно-исторического музея-заповедника установили сплит-систему.
На фасаде выставочного центра Севастопольского военно-исторического музея-заповедника установили сплит-систему.
Цель недопущение угрозы работам великого художника, связанной с прогнозируемым изменением температурно-влажностного режима в экспозиционном зале. Видео: ForPost.