Крымчанка предстанет перед судом за аферу с проектом газификации

Нарушительница предстанет перед судом за мошенничество Фото: Архив "КП"

Директор одной из проектных организаций Симферополя предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. С весны 2017 года по июнь 2018 года женщина, находясь на должности руководителя проектной организации, обманула двух жительниц крымской столицы.

- Она сообщила, что может выполнить работы по разработке проектной документации по газификации жилых строений, при этом заведомо не намеревалась выполнять обещанное, – говорится в сообщении.

Пострадавшие передали нарушительнице более 80 тысяч рублей. Полученные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению. Против нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас она находится под стражей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50