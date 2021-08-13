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Происшествия13 августа 2021 17:24

Крымчанка предстанет перед судом за аферу с проектом газификации

Нечестным путем женщина выручила 80 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
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Нарушительница предстанет перед судом за мошенничество

Нарушительница предстанет перед судом за мошенничество

Фото: Архив "КП"

Директор одной из проектных организаций Симферополя предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. С весны 2017 года по июнь 2018 года женщина, находясь на должности руководителя проектной организации, обманула двух жительниц крымской столицы.

- Она сообщила, что может выполнить работы по разработке проектной документации по газификации жилых строений, при этом заведомо не намеревалась выполнять обещанное, – говорится в сообщении.

Пострадавшие передали нарушительнице более 80 тысяч рублей. Полученные средства обвиняемая потратила по своему усмотрению. Против нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас она находится под стражей.

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