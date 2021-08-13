Под Керчью предлагают создать каскадные озера, чтобы избежать подтоплений

В местах разлива рек могут создать каскады озер. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В месте разлива реки Катерлез под Керчью специалисты предлагают создать каскадные озера, которые будут задерживать быстрый сход воды. Это позволит в дальнейшем избежать подтоплений в районе центрального стадиона им 50-летия Октября, сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Вместе с временно исполняющим обязанности главы администрации Керчи Святославом Брусаковым Гоцанюк оценил ситуацию в Ленинском районе, где протекают реки Восточный Булганак и Катерлез.

На месте разлива рек Катерлез и Булганак побывал глава Совмина. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

- По прогнозам синоптиков, должно увеличиться количество осадков на территории Керчи. В целом по Керчи, а также по Ленинскому району ситуация под контролем. Вместе с администрацией города и МЧС проверяем точки, от которых могут прийти потоки воды, это три реки - Булганак, Мелек-Чесме и Катерлез. На самом деле критической ситуации нет. Все водосборы регулируемые. Поэтому ситуация с возможными подтоплениями контролируемая. Больших наводнений мы не ожидаем,- отметил Гоцанюк.

Пока же, чтобы быстро слить воду с затопленного стадиона, пришлось демонтировать часть бетонных парапетов и металлических решеток, обрамляющих русло реки Мелек-Чесме. Это сделано в качестве временной меры. Также воду в море сливали и с затопленного рыбоконсервного завода «Пролив». Работа предприятия была временно приостановлена.

Вода из затопленного стадиона в Керчи стекает в реку Мелек-Чесме Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи в зоне подтопления оказались около 40 домов. 10 человек, в том числе четверо детей, эвакуировали. Людей разместили в помещении детской школы искусств. Решается вопрос об их расселении в гостиницы и обеспечении питанием.

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