Около сотни домов и почти 200 придомовых территорий подтоплены в Крыму в результате ливней

Около сотни домов в Крыму оказались в зоне подтопления. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Почти 100 домов и 193 придомовых территории оказались подтопленными в результате сильнейших ливней, которые обрушились на полуостров на этой неделе. Об этом сообщил на свое странице в Instagram председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- На территории городских округов Керчь и Ленинского района остается высокая вероятность подтоплений населенных пунктов, социально-значимых объектов, объектов здравоохранения и жилых домов. В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территории четырех населенных пунктов в трёх муниципальных образованиях было подтоплено 98 частных домовладений и 193 придомовых территории,- сообщил Гоцанюк.

По данным главы Совмина, к вечеру пятницы остаются подтопленными три придомовых территории: одна в селе Красногорка, Ленинского района и две в Керчи, а также стадион им. 50 лет Октября в Керчи.

Для ликвидации последствий возможных происшествий привлечена группировка от РСЧС 1034 человек, 292 единицы техники, в том числе 18 плавсредств.

Также приведены в готовность к развертыванию 26 пунктов временного размещения.

В Ленинском районе тремя комиссионные группы начали обходы домов и придомовых территорий, чтобы оценить масштабы убытков.

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