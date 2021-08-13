На улицах Керчи оповещают о правилах эвакуации

Вода подступает к жилым домам в Керчи. Фото: Кристина Яньшина/Вконтакте

В Керчи организована система оповещения о правилах эвакуации в условиях ЧС. Инструкции от МЧС озвучиваются в низинных районах города, подверженных подтоплению в связи с обильными осадками. В социальной сети появилось видео, на котором сняты потоки воды в реке Мелек-Чесме недалеко от автовокзала, при этом за кадром слышны четкие указания, как действовать в случае потопа.

-Собрать вещи первой необходимости и укрыться в безопасном месте,- говорится в инструкциях.

Подобные указания слышны не только в центральных, но и в спальных районах города.

Ранее керченские власти призвали жителей низинных районов, быть готовыми к эвакуации: собрать необходимые вещи, документы и медикаменты.

По состоянию на вечер пятницы 13 августа, в городе из-за поднятия уровня воды эвакуировано десять человек, в том числе четверо детей. По информации временно исполняющего обязанности главы администрации Керчи Святослава Брусакова, люди побоялись на ночь оставаться в домах, где потоки воды полностью залили дворы.

МЧС прогнозирует дожди до середины ночи 14 августа. Небольшое прояснение возможно к утру, но к вечеру субботы снова ожидается дождь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50