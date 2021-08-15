В Симферополе и Севастополе 16 августа частично отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 181, 185

ул. I Конной Армии 48-76 (чет), 19а, 25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Дружбы 81-93 (нечет)

ул. Красных Зорь 38-40 (чет), 33 (нечет)

ул. Сенная 1-27 (нечет)

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Авангардная 20-40/18 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 20-40 (чет), 17-35 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 48-100 (чет), 15-59 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Автомобилист»,

«Вишневый Сад», «Полет», «Пчелка», «Автобусник», «Скала», «Энергия»,

«Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Ягодка-Крым», «Привал», «Бодрость»,

«Водник», «Садовод», «Элита», «Пневматика», «Энергетик», «Луч»,

«Мебельщик», «Автомобилист», «Салгирка», «Пневматик 2», «Нерудник», «Пневматик»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

п. Инкерман: ул. Погорелова 23

пл. Ластовая 5-А,5; ул. Надеждинцев 1-5; ул. Розы Люксембург 10-12; ул. Коли Пищенко 17-А; ул. Коли Пищенко 20-А; ул. Инкерманская 1-5; 2-6; 8,12-16; ул. Тарутинская 51-57; ул. Дубинина 2; ул. Дубинина 4,9-11; ул. Коли Пищенко 2, 16, 19; ул. Матвея Воронина 2,6-8,12-14,3; ул. Надеждинцев 20; ул. Багрия 62-66,57-67; ул. Бирюлева 47-49; ул. Тарутинская 34-36; ул. Супруна 1, 3-9, 8-А,10-А,14-А,10-Б,4,8,12-18. Степаненко 5

с 9.00 до 17.00

ул. Пионерская Орловка 2/1,2-4,8-10,14-28,36-38,33/2,25-37; ул. Приморская с. Орловка 17-А,13-А,1-9,13-17; пер. Школьный с. Орловка 2-10,1-9; ул. Приморская с. Орловка 20-Б,21-45; ул. Дорожная с. Орловка 1-Б; ул. Школьная с. Орловка 8-а,2-4,1-7; ул. Пионерская Орловка 2-12,1-23; ул. Приморская с. Орловка 11, ул. Богданова (ТСН «Созвездие»)

с 7.30 до 16.30

с. Орлиное: пер. Шоссейный 2,3; ул. КСП «Красный Октябрь» 421,433,918; СТ «Нива»; ул. Высоцкого 2,6-10(чет),14,18-24(чет),1-29(нечет); ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10(чет),14; пер. Дачный 2-А,2-Б,4-8(чет),5,7-А,7; ул. Зеленая 4-10(чет);

ул. КСП «Красный Октябрь» 392,693,753,754;

с. Кизиловое: ПК СТ «Байдарская долина»; гр. Османова.

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